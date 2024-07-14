«قريبون منكم» يتعرف على احتياجات منتسبي «الذكاء الاصطناعي»

دبي (الاتحاد)

التقى اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، مع موظفي الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج «قريبون منكم»، الذي يهدف إلى إسعاد الموظفين في الإدارات العامة ومراكز الشرطة ومعرفة احتياجاتهم،

وأكد اللواء الدكتور صالح مراد إلى أن توجيهات القيادة العليا واضحة، تتمثل في فتح قنوات مختلفة للاتصال مع موظفيها للاستماع إليهم، واستيعاب مطالبهم وآرائهم وشكاواهم واقتراحاتهم، إسهاماً بارتقاء الأداء وضمان جودة العمل، وذلك بتذليل المعوقات والصعوبات، وإيجاد الحلول لمعالجتها ولتلافيها مستقبلاً.

وبين أن هذه اللقاءات والنزول الميداني ضمن «قريبون منكم»، تهدف إلى إسعاد الموظفين ومعرفة احتياجاتهم.