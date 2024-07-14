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خليفة بن محمد: حكومة الإمارات أكسبت الشباب مهارات لا تُحصى

خليفة بن محمد: حكومة الإمارات أكسبت الشباب مهارات لا تُحصى
15 يوليو 2024 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية: إن حكومة الإمارات، أكسبت الشباب مهارات لا تُعد ولا تُحصى.
وأكد بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يصادف الخامس عشر من شهر يوليو كل عام، أن توجيه طاقات الشباب نحو العمل التطوعي، يكفل إيجاد فرص حقيقية للمشاركة الشبابية في التنمية المستدامة، وبناء المجتمع وتطويره.
وذكر أن إكساب الشباب المهارات المتنوعة في كافة المجالات، يُسهم في مرحلة تكوينهم، وتراكم الخبرات، ومنحهم الثقة باحترام الذات والشعور بقيمة العمل، وترجمة مشاعر الولاء والانتماء للوطن، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تحظى بمؤسسات تُشجّع الشباب على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، وصُنع القرار.
وعبّر عن أهمية شِعار المناسبة لهذا العام، تحت عنوان «مهارات الشباب من أجل السلام والتنمية»، من أجل بناء مجتمع أكثر عدلاً وشمولاً واستدامةً، مستذكراً الحرص الكبير الذي توليه قيادة الوطن من خلال إرساء السياسات الوطنية والمنظومة التشريعية والأُطر القانونية التي تعمل على تعزيز مهارات الشباب.
وأعرب عن بالغ تقديره للشابات والشباب، ودورهم الفاعل في البذل والعطاء في شتى مواقع العمل وميادين الإنتاج، كما أثنى على جهود المتطوعين الشباب الذين يبذلون قصارى جهدهم ووقتهم لخدمة المجتمع الإماراتي، وتعزيز القيم النبيلة للإنسان.

الإمارات
خليفة بن محمد بن خالد
جمعية واجب التطوعية
اليوم العالمي لمهارات الشباب
الشباب
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