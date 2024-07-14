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علوم الدار

«الموارد البشرية والتوطين»: توسيع منصة «جاهز» لتمكين الشباب من مهارات المستقبل

«الموارد البشرية والتوطين»: توسيع منصة «جاهز» لتمكين الشباب من مهارات المستقبل
15 يوليو 2024 01:25

دبي (الاتحاد)

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أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالشراكة والتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، عن إطلاق مجموعة من المبادرات النوعية لتوسيع مشاركة الشباب من القطاعين الحكومي والخاص في «جاهز»، المنصة الوطنية الأكبر لتطوير مهارات ومواهب المستقبل في دولة الإمارات، وذلك ضمن المشاريع المعتمدة «للأجندة الوطنية للشباب 2031»، بهدف تعزيز إسهامات الشباب الإماراتي في مسيرة التنمية الوطنية المستدامة من خلال الاستفادة من فرص تطوير وصقل مهاراتهم المستقبلية وفق أحدث البرامج والمحتوى التفاعلي الذي تتيحه المنصة. وستركز المبادرات الجديدة، عبر منصة «جاهز»، على إشراك الشباب الحريصين على استثمار الفرص لتطوير قدراتهم المستقبلية، إذ سيتم العمل على تصميم برامج مستقبلية نوعية لتنمية مواهبهم وتلبية طموحاتهم، كما تقدم لهم فرصة تطوير مهارات تخصصية متقدمة تسهم في تعزيز جاهزيتهم للمستقبل.
وأكدت ليلى السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن توسيع مشاركة الشباب في منصة «جاهز» يعكس نهج التنوع والشمولية في صناعة الفرص وتعزيز مهارات المستقبل في جميع القطاعات، بما يترجم حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالاستثمار في تطوير قدرات الشباب وتمكينهم بالمهارات الاستراتيجية والفرص التي تكفل مشاركتهم في دفع المسيرة التنموية في الدولة انطلاقاً من مواقعهم في الجهات الحكومية والخاصة.
من جانبه، قال خالد النعيمي، القائم بمهام مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «لطالما شكّلت رؤية القيادة الرشيدة دافعاً للشباب للاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة لتنمية مهاراتهم وتعزيز مواهبهم بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد أهمية نهج الاستثمار بالشباب من خلال أجندة وطنية خاصة بهم تمنحهم الفرص لتأهيل قدراتهم واكتساب الخبرات المعرفية والعملية».

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