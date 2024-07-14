شهادة عالمية في «الاستدامة» لكهرباء الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

حصدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، متمثلة في قسم الخدمات والدعم الفني لتقنية المعلومات والاتصال، شهادة عالمية من منظمة printreleaf العالمية، تقديراً لجهودها المتميزة في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من خلال إطلاق مبادرة، بالتعاون مع شركة زيروكس الإمارات، للمشاركة في برنامج إعادة التشجير العالمي المعتمد من المنظمة، من خلال زراعة الأشجار مقابل الأوراق التي تتم طباعتها، حيث حققت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة نتائج متميزة ضمن البرنامج، وتمكنت من زراعة 115 شجرة خلال الفترة من أول يناير 2024 وحتى 31 مايو 2024.

تسلم الشهادة ماجد حريمل الشامسي، مدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، من محمود اليحيى مدير عام شركة زيروكس الإمارات بالإنابة عن منظمة printreleaf العالمية

وأوضح ماجد حريمل الشامسي، مدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي، أن حصول الهيئة على هذه الشهادة من منظمة عالمية يؤكد حرص الهيئة على الحفاظ على البيئة ودعم المبادرات الهادفة، ويؤكد التزامها بمسؤوليتها المجتمعية واهتمامها بالقضايا المهمة، وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة التزام الجهات الحكومية بالمسؤولية المجتمعية وتوفير كافة المقومات للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.

وأكد أن الحصول على هذه الشهادة العالمية يعد منجزاً جديداً يضاف لمنجزات الهيئة التي حققتها، وتتويجاً لجهودها المتواصلة التي تبذلها ضمن مسيرتها التطويرية الهادفة إلى تحقيق نتائج إيجابية وفق خطتها الاستراتيجية التي تحرص على تحقيق التنمية المستدامة.

تخفيض الانبعاثات الكربونية

أوضح أحمد حسين عبدالله الحمادي، رئيس قسم الخدمات والدعم الفني بإدارة تقنية المعلومات والاتصال في الهيئة، أن المشاركة في هذه المبادرة العالمية لإعادة التشجير تساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث يعتمد برنامج منظمة printreleaf على التشجير في عدد من المناطق بمختلف دول العالم، بناءً على عدد الأوراق المستخدمة في الطباعة، وتعتبر المنظمة العالمية رائدة في مجال الحفاظ على البيئة والاستدامة وإعادة التشجير.

وأضاف أن الهيئة تعمل على مسارين، الأول: التحول الإلكتروني وتقليل استهلاك الأوراق في بيئة العمل وتوعية الموظفين بأهمية تخفيض استهلاك الأوراق واستخدام الطابعات وأثره على البيئة، والمسار الثاني: المشاركة في المبادرات التي تساهم في الحفاظ على البيئة مقابل استخدام الأوراق والطابعات، حتى تصل الهيئة إلى صفر أوراق طباعة مستخدمة.