«صيفك قانوني 2024» يناقش «تكنولوجيا المستقبل والتشريعات»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عن تنظيم برنامج «صيفك قانوني 2024»، تحت شعار «تكنولوجيا المستقبل AI والتشريعات»، وذلك خلال الفترة من 18/7/2024 لغاية 22/8/2024، ويتضمن جدول أعمال البرنامج في دورته الثالثة مجموعة من الجلسات الحوارية والورش المعرفية والقانونية التي تسلط الضوء على تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي من المنظور التشريعي. وتشمل فعاليات «صيفك قانوني 2024» زيارات ميدانية وجلسات نقاشية لتحديد أهم المدخلات التي ستعمل على تحسين العمل التشريعي، بما يخدم التوجهات المستقبلية للإمارة، وعلى وجه الخصوص في مجال تكنولوجيا المستقبل، بالإضافة إلى ورش قانونية متعددة المجالات تهدف إلى تسليط الضوء على دور التشريعات كأحد أهم مرتكزات تفعيل استخدام تكنولوجيا المستقبل، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية ودور أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير عمل ترجمة التشريعات، كما تتضمن فعاليات البرنامج ورشة «التحديات القانونية المحتملة لاستخدام بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي وسُبل معالجتها»، وورشة «تقنية التزييف العميق: مخاطرها والحماية من إساءة استخدامها».