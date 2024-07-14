اليوم.. طقس صحو غائم جزئياً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة اليوم، أن تكون الرياح شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر في الخليج العربي خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:58 والمد الثاني عند الساعة 07:42 والجزر الأول عند الساعة 12:24 والجزر الثاني عند الساعة 03:32، أما بحر عمان فيكون الموج خفيفا يصبح متوسطاً أحياناً صباح الثلاثاء، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والمد الثاني عند الساعة 06:40 والجزر الأول عند الساعة 08:42 والجزر الثاني عند الساعة 23:26.