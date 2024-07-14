شيخ الأزهر: «زايد» نموذج فريد للقائد الحكيم

أبوظبي (وام)

زار فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، جامع الشيخ زايد الكبير، حيث كان في استقباله الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

وتوجه فضيلته إلى ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقرأ الفاتحة على روحه، والدعاء له بالرحمة والمغفرة، مستذكراً إرثه ونهجه الحكيم الذي ساهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان نموذجاً فريداً للقائد الحكيم الذي يمتاز برؤية جعلت من الإمارات نموذجاً يُحتذى به في التنمية والتقدم والحفاظ على الدين والقيم، كما ترك إرثاً عريقاً في دعم العمل الخيري والإنساني، الذي أسهم بسلوكه ومواقفه بشكل كبير في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش.

رسالة

وأشاد شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، برسالة الجامع الحضاريَّة الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر الوالد المؤسس وقيمه، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

الحضور

رافق فضيلة الأمام الأكبر، خلال الزيارة، كل من الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين.