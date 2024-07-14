عبدالله بن زايد يتعهد بالإخلاص والعمل

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية عن اعتزازه بالثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء. وقال سموه عبر منصة «إكس» أمس: «أتقدم بالشكر إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على ثقتهما الغالية… أعاهدهما على الإخلاص والعمل في مسيرة دولتنا الحبيبة نحو المزيد من الرفعة والازدهار».