راشد بن سعود يشهد توقيع اتفاقية بين «أم القيوين العقارية» و«شوبا»

أم القيوين (وام)

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، توقيع اتفاقية شراكة بين «أم القيوين العقارية» وشركة «شوبا العقارية»، بشأن إطلاق مشروع عقاري فاخر في جزيرة السينية بأم القيوين.

وقع الاتفاقية في الديوان الأميري عن «أم القيوين العقارية»، الشيخ منصور بن إبراهيم المعلا، المدير العام، وعن «شوبا» المؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، بي إن سي مينون. وسيوفر مشروع جزيرة السينية، مجموعة فريدة من المرافق.

وأكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، أن شراكة حكومة أم القيوين مع «شوبا العقارية» لتطوير جزيرة السينية، تجسد جهود الحكومة ورؤيتها الرامية إلى إحداث تكامل بين المرافق العصرية والطبيعة الغناء في أم القيوين.