الإثنين 15 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

راشد بن سعود يشهد توقيع اتفاقية بين «أم القيوين العقارية» و«شوبا»

راشد بن سعود خلال توقيع الاتفاقية (وام)
15 يوليو 2024 01:25

أم القيوين (وام)

أخبار ذات صلة
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مستشار لشؤون التخطيط العمراني
حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن دمج دوائر حكومية

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، توقيع اتفاقية شراكة بين «أم القيوين العقارية» وشركة «شوبا العقارية»، بشأن إطلاق مشروع عقاري فاخر في جزيرة السينية بأم القيوين.
وقع الاتفاقية في الديوان الأميري عن «أم القيوين العقارية»، الشيخ منصور بن إبراهيم المعلا، المدير العام، وعن «شوبا» المؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، بي إن سي مينون. وسيوفر مشروع جزيرة السينية، مجموعة فريدة من المرافق.
 وأكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، أن شراكة حكومة أم القيوين مع «شوبا العقارية» لتطوير جزيرة السينية، تجسد جهود الحكومة ورؤيتها الرامية إلى إحداث تكامل بين المرافق العصرية والطبيعة الغناء في أم القيوين.

راشد بن سعود
أم القيوين
شركة شوبا العقارية
راشد بن سعود بن راشد المعلا
آخر الأخبار
صور.. تفاصيل محاولة اغتيال ترامب لحظة بلحظة
الأخبار العالمية
صور.. تفاصيل محاولة اغتيال ترامب لحظة بلحظة
اليوم 17:52
إسبانيا تسطع في سماء أوروبا بـ «النجمة القياسية»
الرياضة
إسبانيا تسطع في سماء أوروبا بـ «النجمة القياسية»
15 يوليو 2024
الحرس الشخصي يحيط بترامب عقب محاولة الاغتيال وتظهر على وجه ترامب دماء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تدين حادثة إطلاق النار على دونالد ترامب
15 يوليو 2024
أنصار ترامب ملطخين بالدماء في المدرجات بعد إطلاق النار على المرشح الجمهوري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
زعماء بالعالم يدينون استهداف ترامب
15 يوليو 2024
شاب فلسطيني يقف قرب مناطق تعرضت للقصف في المواصي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة وسط غزة
15 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©