"بدع دعفس" بالظفرة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة

كشف "الوطني للأرصاد"عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم.

وأكد "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 25.6 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.