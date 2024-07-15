"بدع دعفس" بالظفرة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة

كشف "الوطني للأرصاد"عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم.
وأكد "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 25.6 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 25.6 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 25.6 °C in Bada Dafas (Al Dhafra Region) at 06:00 UAE Local time. pic.twitter.com/2hId8rACTj— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) July 15, 2024