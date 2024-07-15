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علوم الدار

"بدع دعفس" بالظفرة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة

"بدع دعفس" بالظفرة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة
15 يوليو 2024 08:53

كشف "الوطني للأرصاد"عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم.

وأكد "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 25.6 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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