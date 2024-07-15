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«صيف آمن وسعيد» في الحمرية بالشارقة

«صيف آمن وسعيد» في الحمرية بالشارقة
15 يوليو 2024 10:55

الشارقة (الاتحاد)
تواصل بلدية الحمرية فعاليات حملتها «صيف آمن وسعيد» التي ينظمها قسم الرقابة والتفتيش البلدي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتأتي الحملة استمراراً لجهود البلدية في مجالات التوعية والإرشاد وتعزيز السلامة العامة والأمن في مختلف مرافقها العامة خلال فصل الصيف، وفي مقدمتها شاطئ الحمرية، والحديقة الشاطئية التي تشهد إقبالاً كثيفاً. وتشتمل الفعاليات الأسبوعية للحملة على العديد من البرامج الترفيهية والورش الفنية والثقافية والبيئية، المعبرة عن البيئة البحرية وأهميتها في النظام الحيوي والبيئة، مستهدفةً بذلك زوار حديقة شاطئ بحر الحمرية من مختلف الأعمار والفئات المجتمعية والسياح ومرتادي بحر الحمرية.
وأوضح مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، بأن البلدية تحقق أهدافها الموضوعة للحملة «صيف آمن وسعيد»، عبر حماية البيئة البحرية والساحلية وتعزيز حماية التنوع البيولوجي واستدامة الموارد، لافتاً إلى أن البيئة البحرية والساحلية تحظى باهتمام لارتباطها الوثيق بثقافة المجتمع، ولأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وذكر الشامسي أن الحملة خصصت محطات توعوية في الحديقة الشاطئية المقامة على شاطئ بحر الحمرية، للتعريف بأدوار المفتشين، وتحميل المطوية التوعوية إلكترونياً على الهواتف المتحركة، عبر مسح الرمز المخصص والاطلاع على المعلومات والإرشادات القيمة التي تتضمنها، والرامية إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية.
وأوضح أن حملة «صيف آمن وسعيد»، حققت أصداء واسعة وسلطت الضوء على قضايا الاستدامة البيئية، وذلك في إطار دعم جهود إمارة الشارقة وبما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً. وأشار إلى تواصل مبادرات بلدية الحمرية المجتمعية الهادفة، واستمرارية الجهود البيئية والتوعوية للحد من الممارسات البيئية الخاطئة، وتقديم النصح والإرشاد خلال الإجازات الرسمية والعطلات، وتعزيز المسؤولية البيئية والمجتمعية.

 

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