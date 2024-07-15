الإثنين 15 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي

الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي
15 يوليو 2024 14:34

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع المقبل للجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب، والمقرر عقده أواخر العام الجاري.

أخبار ذات صلة
«فريدي بي» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد
«التقاط الأوتاد» يحصد 4 برونزيات في «دولية روسيا»

وستبحث الاجتماعات المقبلة للدورة 102 للجنة الدائمة لإعلام العربي، والدورة 20 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، أفضل السبل لتعزيز الخطاب الإعلامي العربي حول عدد من القضايا المشتركة والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وخطط تعزيز قدرات الإعلاميين العرب.

كما ستناقش الاجتماعات أعمال اللجنة العربية للإعلام الالكتروني، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب ونبذ العنف والكراهية، واستعراض أهم توصيات الفريق المكلف بوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع الشركات الإعلامية العالمية، ودراسة المقترحات الكفيلة بالنهوض بالإعلام البيئي والإعلام التربوي، فضلاً عن تعزيز مكانة المرأة في وسائل الإعلام، وتشجيع الجودة وتنمية القدرات، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

المصدر: وام
وزراء الإعلام العرب
الإمارات
الإعلام العربي
آخر الأخبار
صور.. تفاصيل محاولة اغتيال ترامب لحظة بلحظة
الأخبار العالمية
صور.. تفاصيل محاولة اغتيال ترامب لحظة بلحظة
14 يوليو 2024
كوكوريا ساخراً من نيفيل: شكراً على الدعم!
الرياضة
كوكوريا ساخراً من نيفيل: شكراً على الدعم!
اليوم 15:00
إسبانيا ترفض عودة الكرة إلى موطنها!
الرياضة
إسبانيا ترفض عودة الكرة إلى موطنها!
اليوم 14:58
دي ماريا.. «الدموع» في «ليلة التتويج»!
الرياضة
دي ماريا.. «الدموع» في «ليلة التتويج»!
اليوم 14:46
الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي
علوم الدار
الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي
اليوم 14:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©