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صندوق أبوظبي للتنمية يُطلق هويته المؤسسية الجديدة

صندوق أبوظبي للتنمية يُطلق هويته المؤسسية الجديدة
15 يوليو 2024 15:15

أطلق صندوق أبوظبي للتنمية هويته المؤسسية الجديدة، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة والخمسين على تأسيسه.

تعكس الهوية الجديدة التوجهات الاستراتيجية الطموحة للصندوق التي تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة للخمسين عاماً المقبلة، وتضمن للأجيال القادمة مستقبلاً أكثر تقدماً وازدهاراً.

تجسد الهوية المؤسسة الجديدة للصندوق القيم الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات القائمة على استدامة العطاء ومساندة مجتمعات الدول النامية لتحقيق أهدافها وبرامجها التنموية، وترتكز على عدة عناصر رئيسية تسهم في تحقيق سمعة إعلامية بارزة للصندوق، وتعكس التوسع في أنشطته التشغيلية، وبلورة رؤية مشتركة مع حكومات الدول الشريكة، والمؤسسات الوطنية، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بهذه المناسبة إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة والإنجازات التي حققها الصندوق على مدى خمسة عقود جاءت بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، وحرصها على مساندة الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتبرز الهوية الجديدة طموح الصندوق وعزيمته على مواصلة الإنجازات، وتترجم البعد المستقبلي الهادف إلى تحسين جودة حياة المجتمعات، لتبقى دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في مجال العمل الإنمائي.

وأضاف أن الهوية المؤسسية الجديدة تشكل خارطة طريق لمسار عمل الصندوق نحو المستقبل الذي نتطلع من خلاله إلى ترسيخ مكانة الصندوق واحداً من أبرز المؤسسات التنموية العالمية وهذا ما جعلنا نستمد مضامين هذه الهوية من المستهدفات الوطنية لاستراتيجية دولة الإمارات وسياستها التنموية والاقتصادية.

تواكب الهوية المؤسسة الجديدة للصندوق التي جاءت تحت شعار "معاً نصنع المستقبل" الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطموحها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ويرمز الشعار إلى عدة دلالات تؤكد أهمية استشراف المستقبل لاقتصاد وطني مستدام ومزدهر، وتحقيق الرخاء لشعوب العالم وللأجيال القادمة.

المصدر: وام
صندوق أبوظبي للتنمية
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