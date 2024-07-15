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علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل "مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة"

خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل "مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة"
15 يوليو 2024 16:42

 أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل "مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة" في إمارة أبوظبي، برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان بهدف تعزيز البيئة الداعمة والمحفِّزة والجاذبة لتطوير واستخدام الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في إمارة أبوظبي.
يضمُّ المجلس في عضويته كلاً من: معالي اللواء فارس خلف المزروعي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، ومعالي أحمد جاسم يوسف الزعابي، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، ومريم عيد خميس المهيري، وسلطان المطوع الظاهري.

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تشمل أبرز اختصاصات ومهام "مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة" اقتراح ووضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير واستخدام الأنظمة الذكية، ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها، وضمان التشغيل الآمن لها وفق أفضل الممارسات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، والعمل على جذب الاستثمارات في هذه المجالات، ما يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة ومتميزة في هذا المجال.
يُشرف المجلس أيضاً على وضع الخطط المتعلقة بدعم وتشجيع الأنشطة المرتبطة بالأنظمة الذكية ذاتية الحركة، ووضع الخطط لتهيئة البنية التحتية اللازمة لتطويرها واستخدامها، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
تتضمَّن اختصاصات المجلس كذلك اقتراح الحوافز والمبادرات والمشاريع اللازمة لتحقيق أهدافه، واقتراح التشريعات، وإجراء البحوث والدراسات التطويرية المرتبطة بمجال عمله، وتشكيل الفِرق المسانِدة لعمل المجلس من خبراء ومستشارين وفنيين، والتنسيق مع الجهات الاتحادية ذات العلاقة.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
حمدان بن محمد بن زايد
مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة
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