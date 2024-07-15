الإثنين 15 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تُلبي مناشدات عائلات في خان يونس توفير خيام إيواء ومساعدات

الإمارات تُلبي مناشدات عائلات في خان يونس توفير خيام إيواء ومساعدات
15 يوليو 2024 17:15

لبت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية عملية "الفارس الشهم 3"، مناشدات عدد من العائلات الفلسطينية النازحة في مدينة خان يونس والتي تضررت إثر الحرب وعمليات النزوح المتكررة، الوقوف إلى جانبها، ومساعدتها وتلبية احتياجاتها الأساسية.
فقد جهز متطوعو عملية "الفارس الشهم 3" في مدينة خان يونس، 10 خيام إيواء للأسر النازحة استجابة لمناشداتها عبر وسائل الإعلام، توفير خيام للمكوث فيها في ظل الظروف المأساوية التي يمرون بها ونقص أبسط مقومات الحياة، ما استدعى تدخل الإمارات لتلبية احتياجاتها.
وأعرب النازحون عن شكرهم لدولة الإمارات وقيادتها لتلبية مناشداتهم بشكل عاجل وتقديم المساعدات التي تخفف من معاناتهم إلى جانب المبادرات الإنسانية التي تنفذها منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
يذكر أن دولة الإمارات تسعى إلى مساندة العائلات المنكوبة والنازحة، للتخفيف من الوضع الكارثي في قطاع غزة، بعد نزوح آلاف العائلات وخروجها من بيوتها وعدم وصول المساعدات الكافية لها وتسهم عبر ذراعها الإنسانية عملية الفارس الشهم 3 في مساندتها وتقديم المساعدات والمشاريع الإنسانية الطارئة لها.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي
محمد بن راشد يلتقي فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء
المصدر: وام
الفارس الشهم 3
قطاع غزة
غزة
خان يونس
نازحون
الإمارات
آخر الأخبار
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات حققت مكانة عالمية بارزة في مجال تكنولوجيا الفضاء
علوم الدار
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات حققت مكانة عالمية بارزة في مجال تكنولوجيا الفضاء
اليوم 18:17
أمير وأميرة ويلز يشيدان بمنتخب إنجلترا
الرياضة
أمير وأميرة ويلز يشيدان بمنتخب إنجلترا
اليوم 18:07
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي
الرياضة
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي
اليوم 18:04
قوات عسكرية متعددة الجنسيات من حلف الناتو
الأخبار العالمية
روسيا توجه تحذيرا إلى الناتو واليابان
اليوم 18:01
وفاة وعنف في احتفال الأرجنتين بـ «كوبا أميركا»!
الرياضة
وفاة وعنف في احتفال الأرجنتين بـ «كوبا أميركا»!
اليوم 17:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©