ارتفاع درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة على بعض المناطق ويكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً، وحركتها شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:43، والجزر الأول عند الساعة 13:01 والجزر الثاني عند الساعة 04:46.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:51 والمد الثاني عند الساعة 07:37، والجزر الأول عند الساعة 10:38 والجزر الثاني عند الساعة 00:13.