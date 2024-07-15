الإثنين 15 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ارتفاع درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار غدا

أبوظبي
15 يوليو 2024 17:35

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة على بعض المناطق ويكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً، وحركتها شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:43، والجزر الأول عند الساعة 13:01 والجزر الثاني عند الساعة  04:46.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:51 والمد الثاني عند الساعة 07:37، والجزر الأول عند الساعة 10:38 والجزر الثاني عند الساعة 00:13.

أخبار ذات صلة
اليوم.. طقس صحو غائم جزئياً
توقعات بتشكل سحب ركامية غدا
المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات حققت مكانة عالمية بارزة في مجال تكنولوجيا الفضاء
علوم الدار
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات حققت مكانة عالمية بارزة في مجال تكنولوجيا الفضاء
اليوم 18:17
أمير وأميرة ويلز يشيدان بمنتخب إنجلترا
الرياضة
أمير وأميرة ويلز يشيدان بمنتخب إنجلترا
اليوم 18:07
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي
الرياضة
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي
اليوم 18:04
قوات عسكرية متعددة الجنسيات من حلف الناتو
الأخبار العالمية
روسيا توجه تحذيرا إلى الناتو واليابان
اليوم 18:01
وفاة وعنف في احتفال الأرجنتين بـ «كوبا أميركا»!
الرياضة
وفاة وعنف في احتفال الأرجنتين بـ «كوبا أميركا»!
اليوم 17:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©