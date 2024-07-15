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علوم الدار

ضمن عملية "الفارس الشهم 3".. توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية مدينة خان يونس لإصلاح خطوط المياه

شعار عملية الفارس الشهم 3
15 يوليو 2024 21:22

وقعت، اليوم الاثنين، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، مذكرة تفاهم مع بلدية مدينة خان يونس في قطاع غزة لإصلاح خطوط المياه وإجراء صيانة طارئة لشبكات المياه في مختلف مناطق المدينة، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، وتمكين البلدية من تقديم خدمات البنية التحتية بما يتوفر لديها من إمكانيات من خلال هذا المشروع.
تأتي هذه المذكرة ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد الحلول الإنسانية العاجلة لبلدية خان يونس، والتمويل لإعادة تشغيل آبار المياه وخزانات المياه في المدينة بعد تضرر عدد كبير منها، حيث بلغت نسبة أضرار شبكات المياه الرئيسية حوالي 70%، بالإضافة إلى تدمير 25 بئرا بشكل كلي و12 بئرا بشكل جزئي، والذي تسبب في تفاقم أزمة المياه في المدينة خلال الأشهر الماضية وعدم قدرة النازحين على الحصول عليها.
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كما تساهم هذه المذكرة في إصلاح غواطس المياه في المدينة، وتوفير المواد اللازمة لتمديد شبكات المياه الخارجية وشراء براميل مياه لوضعها في نقاط التعبئة المركزية بالإضافة لمواد التشغيل "السولار والغاز"، وصيانة غواطس المياه، لتوصيل المياه لأماكن وجود النازحين والمكتظة بالسكان، لتجنب الكوارث الصحية وتحسين الوضع البيئي، وتقديم الخدمات للسكان.
وتعمل دولة الإمارات على تخفيف الأعباء عن بلدية خان يونس بعد تضرر شبكات المياه في المدينة وحالة العجز التي تعاني منها البلدية نتيجة التدمير والاجتياح البري للمدينة، والتي تحول دون قدرتها على إيصال المياه لكافة المناطق، في ظل الزيادة الهائلة في أعداد النازحين الذي وصل إلى ما يقارب 900.000 نسمة.
يُذكر أن الإمارات تقدم المساعدات الإنسانية والمياه للعائلات النازحة في مختلف مناطق القطاع ضمن عملية الفارس الشهم 3، وتساهم يومياً في تقديم المياه لآلاف النازحين، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأوضاع الكارثية التي يعاني منها قطاع غزة.

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