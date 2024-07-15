انطلاق فعاليات مهرجان ليوا للرطب وسط مشاركات واسعة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الـ20 من مهرجان ليوا للرطب، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، بشراكة استراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وتستمر حتى 28 يوليو الجاري.

وشهد اليوم الأول من انطلاق الفعاليات إقبالاً كبيراً من الجمهور ومحبي وعشاق زراعة النخيل من داخل الدولة وخارجها، وتواجد قوي من مختلف الجهات المعنية بقطاع النخيل لاستعراض أهم الابتكارات الزراعية في هذا المجال. وشهدت منافسة أكبر عذج تنافساً قوياً أبرز جودة إنتاج أشهر مزارع النخيل المتقدمة للفوز بالمركز الأول، وقد جاء من نصيب راشد عبدالله المرر بوزن 98.1 كج.

وأكد الفائز بالمركز الأول راشد المرر أنها المرة الثانية التي يفوز بها في المهرجان، وأنه حريص على المشاركة في مختلف الفئات، وحقق المركز الأول في فئة المزرعة النموذجية، بجانب المركز الثاني في عدد من الدورات المتتالية.

وأكد المرر أن مهرجان ليوا للرطب أصبح علامة فارقة لدى عشاق زراعة النخيل، ونجح في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع زراعة النخيل بالمنطقة، وساهم في تشجيع المزارع على اتباع أفضل الممارسات الزراعية.

كما تسلم مهرجان ليوا للرطب في يومه الأول 2.5 طن من الرطب من نحو 60 مزرعة مشاركة في مزاينة الدباس ومسابقة أكبر عذج.

ويضم مهرجان ليوا للرطب في دورته العشرين 23 مسابقة موزعة على 11 مسابقة لمزاينات الرطب لفئات الدباس، والخلاص، والفرض، والخنيزي، وبومعان، والشيشي، وأكبر عذج، ومسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين، و7 مسابقات للفواكه لفئات «الليمون المنوع والمحلي، والمانجو المنوع والمحلي، والتين الأحمر والأصفر، وسلة فواكه الدار»، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية لفئات «المحاضر الغربية، والمحاضر الشرقية، ومدن الظفرة»، ومسابقة أجمل مخرافة، ومسابقة أجمل مجسم تراثي، ويبلغ مجموع جوائز المهرجان أكثر من 8 ملايين و300 ألف درهم.

وكانت لجنة تحكيم مزاينة الرطب تسلمت مشاركات مسابقتي «رطب الدباس» و«أكبر عذج» ضمن مسابقات اليوم الأول، وستعلن نتائج منافسات «الدباس» مساء غد «الثلاثاء» عقب تقييم اللجنة للرطب في موقع المزاينة، وزيارة المزارع المتنافسة للتأكد من استيفائها الشروط والمعايير الخاصة بالمسابقة.

جوائز

خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 25 جائزة لمسابقة مزاينة رطب الدباس بقيمة تبلغ 446 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 100 ألف درهم، والمركز الثاني 75 ألف درهم، والمركز الثالث 40 ألف درهم، فيما خصصت 15 جائزة لمسابقة أكبر عذج بقيمة تبلغ 234 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 50 ألف درهم، والمركز الثاني 40 ألف درهم، والمركز الثالث 30 ألف درهم.

ويتسلم المهرجان غداً ضمن مسابقات الفاكهة، مشاركات مسابقة المانجو ضمن فئتي المحلي والمنوع التي خصصت لها عشر جوائز لكل فئة بقيمة إجمالية 234 ألف درهم.

ويشهد الحدث العديد من الفعاليات والمسابقات التي خصصت لزوار المهرجان، مثل المسابقات اليومية للمسرح الرئيسي، والسوق الشعبي، وأجنحة الجهات الوطنية الداعمة والمشاركة، وعربات الطعام المتنقلة، وقرية الطفل، والمسابقات الشعبية المتنوعة.