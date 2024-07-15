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علوم الدار

جامعة خليفة تنظم «آيروس 2024» 14 أكتوبر

جامعة خليفة تنظم «آيروس 2024» 14 أكتوبر
16 يوليو 2024 01:21

أبوظبي (وام)

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، تنظيم النسخة الـ36 من مؤتمر الروبوتات والأنظمة الذكية العالمي (آيروس 2024) في أبوظبي، لتسليط الضوء على قدرات الروبوتات وأنظمة النقل الذكية التي تشهد تطوراً متسارعاً في المنطقة.
ويجمع الحدث الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمقرر عقده في الفترة ما بين 14 و18 أكتوبر 2024، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عدداً من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين والشركات في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم.
ويعتبر «آيروس 2024»، الذي يعد أحد أكبر المؤتمرات البحثية المعنية بالروبوتات في العالم وأهمها، منصة للمجتمع الدولي للروبوتات، تهدف إلى تبادل المعارف والأفكار، حول أحدث التطورات في مجال الروبوتات والآلات الذكية.
تُقام نسخة عام 2024 من المؤتمر تحت شعار«روبوتات للتطوير المستدام»، وتستقبل اللجنة المنظمة للمؤتمر، وهيئة تحريره حالياً الأوراق البحثية للعروض التقديمية المشارِكة. كما سيقدم الحدث منصة لجامعة خليفة، تستعرض من خلالها أنشطتها ومبادراتها البحثية والابتكارية في مجال الروبوتات.
ويتم تنظيم هذا الحدث بدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وتحت رعاية جمعية الروبوتات والأتمتة التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وجمعية الروبوتات اليابانية، وجمعية مهندسي الأجهزة والتحكم، ومؤسسة التكنولوجيا الجديدة، وجمعية الإلكترونيات الصناعية التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.
وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، الرئيس العام المشارك لـ «آيروس 2024»، «تفخر جامعة خليفة باستضافة نسخة عام 2024 من (آيروس) تحت شعار (روبوتات للتطوير المستدام)».
وأضاف «يُعد هذا الملتقى منصة لاحتضان الأفكار، واستعراض أنشطة البحوث والابتكار في الجامعة، مع استقطاب القدرات سريعة التطور في الروبوتات، والأنظمة الذكية للمنطقة».

جامعة خليفة
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