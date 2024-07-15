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علوم الدار

«معاً» تدعو الشركاء المؤهلين للحصول على منح تمويل برامج التطوع

«معاً» تدعو الشركاء المؤهلين للحصول على منح تمويل برامج التطوع
16 يوليو 2024 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» الشركات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية والمجموعات التطوعية والأوساط الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في فرص التطوع التي تندرج تحت مظلة برنامج تفعيل المشاركة المجتمعية. وتسعى «معاً» من خلال هذه الخطوة لتقديم المنح المالية للجهات الخاصة ومؤسسات القطاع الثالث لتمكينها من تنفيذ البرامج المجتمعية التي من شأنها إحداث أثر إيجابي وتوفير حلول مستدامة لمعالجة الأولويات الاجتماعية.
وتمنح هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» لمقدمي الطلبات فرصة اختيار المشاريع التطوعية القائمة، أو اقتراح مبادرات جديدة تتوافق مع قيمهم وتعالج الأولويات الاجتماعية، ضمن مجموعة مختلفة من القطاعات، وذلك بهدف إحداث أثر اجتماعي إيجابي في المجتمع. ويشترط في جميع المبادرات المقترحة، ضمن برنامج تفعيل التطوع المجتمعي، التركيز على خدمة إحدى الفئات المستهدفة، بما في ذلك الأطفال والشباب والمحكومون السابقون، والأحداث، والأسر ذات الدخل المحدود، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين وأفراد المجتمع، والمتعافون من الإدمان.
ويشمل نطاق هذه المشاريع عدة قطاعات، منها البيئة والتنمية المجتمعية والتعليم والرعاية الصحية، مما يوفر للجهات المشغلة الفرصة لاختيار المبادرات، بما ينسجم مع أهدافها وقيمها، فضلاً عن تعزيز النمو الشخصي والمساهمة المجتمعية. 
ثقافة المسؤولية
قالت ميساء النويس، مدير إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «تسعى هيئة المساهمات المجتمعية - معاً إلى إقامة علاقات استراتيجية مع جهات القطاع الحكومي والخاص والثالث بهدف دعم المشاريع المؤثرة، وتوفير آليات تمويل مستدامة، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع. وتهدف الهيئة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية المشتركة من خلال إطلاق برامج ومبادرات مخصصة تشمل العديد من مجالات العمل التطوعي. وندعو جميع الشركاء المؤهلين إلى التقدم بطلب للحصول على المنح وتمويل برامج التطوع المجتمعية والمساهمة في بناء مجتمع شامل ومتماسك».
وتتيح البرامج التطوعية رحلة متكاملة نحو تمكين المتطوعين وتعزيز مشاركتهم المستمرة من خلال طرح مجموعة من الأنشطة المجتمعية، ووضع مستويات متدرجة للأعمال التطوعية.

هيئة المساهمات المجتمعية
التطوع
أصحاب الهمم
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