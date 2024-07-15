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علوم الدار

شباب وشابات من الإمارات يشاركون في «قادة المستقبل» بسنغافورة

شباب وشابات من الإمارات يشاركون في «قادة المستقبل» بسنغافورة
16 يوليو 2024 01:21

سنغافورة (وام)

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شارك شباب وشابات من الإمارات، إلى جانب زملائهم من الدول الأخرى، في الدورة الجديدة من برنامج تمكين «قادة المستقبل» الذي يقام في سنغافورة على مدى أسبوعين لتبادل الآراء، والتطوير الذاتي، والعمل الجماعي، والتفكير الابتكاري، وتعزيز القيم والمعايير، والتعامل مع تحديات المستقبل، مما يسهم في تأهيل مجموعات من أجيال المستقبل، وفق معايير عالمية للقيادات الشابة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، وصقل المهارات الشخصية للمشاركين، وتعزيز الاعتماد على النفس، وترسيخ مفاهيم العمل الجماعي، وروح الفريق الواحد والمهارات القيادية لأجيال المستقبل، وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية. 
مهارات
كما يهدف البرنامج إلى الإسهام في إعداد جيل يكتسب مهارات القيادة والقدرات والمهارات الشخصية، واكتساب معارف وممارسات، من أجل تعزيز الثقة بالنفس لتحقيق الطموحات، ورفع مستوى المهارات القيادية، مثل القدرة على الحوار البناء، والاستماع ومواجهة التحديات من خلال البرامج المكثفة، وتطوير مهاراتهم القيادية في التعامل معها. 
فعاليات
تتوزع فعاليات البرنامج على مدى أسبوعين، حيث خُصص الأسبوع الأول لدروس في التكنولوجيا والابتكار، ويتضمن زيارات لمؤسسات سنغافورية ومعاهد وأكاديميات، ودراسة مواضيع الاقتصاد الأخضر والحياة المستدامة ولغات البرمجة والاستكشاف.
وتم تخصيص الأسبوع الثاني، ليركز على مهارات القيادة والأعمال، عبر زيارات لمصانع ومؤسسات وشركات ومتاحف سنغافورية، ومحاضرات ودروس في مواضيع الاستكشاف، ومهارات القيادة الشخصية وفي المجتمع والقيادة الفعلية.

الإمارات
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