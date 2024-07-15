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علوم الدار

«الشارقة للشباب»: «مكعب الإبداع» يوسع خيال المكفوفين

«الشارقة للشباب»: «مكعب الإبداع» يوسع خيال المكفوفين
16 يوليو 2024 01:21

الشارقة (وام)

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أكد مجلس الشارقة للشباب أنه بصدد إطلاق برامج جديدة، تعزز دور الشباب في تنمية المجتمع في مختلف الجوانب والمجالات، فيما أكمل برنامج «المهارات المستقبلية للشباب» الذي نظمه بالتعاون مع عدد من الجهات، لافتاً إلى أن برامجه حققت عدداً من المكاسب المهمة التي تعزز دور الشباب في تطور المجتمع.
وقال رئيس مجلس الشارقة للشباب المهندس ماجد الحمادي، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يصادف 15 يوليو من كل عام: إن الرعاية الكريمة والدعم غير المحدود، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، للشباب، مكّنا مجلس الشارقة للشباب من مواصلة تنفيذ برامجه بشكل مميز، مستعرضاً فوائد برامج «مكعب الإبداع»، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الخيال لدى المكفوفين، باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وبرنامج «أوتو كارت» لتسهيل عملية التسوق على المكفوفين، للمساهمة بدمجهم مع المجتمع، إضافة إلى فعاليات أخرى.
من جانبها، أشارت خولة يعقوب الزرعوني، عضو مجلس الشارقة للشباب إلى أنه يتم بحث ودراسة المكاسب الإيجابية المتحققة، والعمل على تعزيزها للاستفادة منها مستقبلاً، شاكرة جميع الجهات الداعمة والمساندة لبرامج المجلس.

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