الثلاثاء 16 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يشرع في تفعيل توصيات عملية التقييم الوطني للمخاطر

«تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يشرع في تفعيل توصيات عملية التقييم الوطني للمخاطر
16 يوليو 2024 01:21

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يتعهد بالإخلاص والعمل
سيف بن زايد يبارك لعبدالله بن زايد تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء

شرع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ترأسه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية في تنفيذ وتفعيل أكثر من 100 توصية، ضمن مخرجات عملية التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، ويشمل ذلك برنامجاً توعوياً شاملاً حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتضمن أكثر من 50 ورشة عمل خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2026. 
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب، إنه مع اكتمال عملية التقييم الوطني للمخاطر، أصبح لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فهم أعمق لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف: «يسرنا الانتهاء من أحدث تقييم وطني للمخاطر الذي اعتمدت فيه فرق العمل على منهجية مجموعة البنك الدولي، وبدء مرحلة جديدة لتنفيذ الإجراءات الموصى بها الواردة في التقرير من أجل استدامة جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأكد الزعابي أن هدف المكتب اليوم يكمن في تعزيز مستوى فعالية امتثال كافة السلطات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل باحترافية عالية لاعتماد وتحديث السياسات وأخذ التدابير اللازمة لتخفيض مخاطر القطاعات العالية المخاطر، وتعزيز شفافية الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، واستكمال جهود قطاع الأصول الافتراضية وغيرها من التدابير التي من شأنها تعزيز نزاهة القطاع المالي، والمساهمة في زيادة الأمن والسلم. 

غسل الأموال
الإرهاب
تمويل الإرهاب
عبدالله بن زايد
وزارة الخارجية
آخر الأخبار
الإمارات تحذر من تأثير إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار
علوم الدار
الإمارات تحذر من تأثير إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار
16 يوليو 2024
صبي يدير مشروعه التجاري البسيط على أنقاض المباني المدمرة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إزالة الأنقاض بغزة تستغرق 15 عاماً
16 يوليو 2024
دخان يتصاعد من سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
3 زوارق تهاجم سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن
16 يوليو 2024
جنود أوكرانيون في جبهة القتال
الأخبار العالمية
%43 من الأوكرانيين يؤيدون إجراء مفاوضات مع روسيا
16 يوليو 2024
دونالد ترامب وجيه دي فانس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترامب مرشحاً رسمياً للرئاسة وفانس نائباً للرئيس
16 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©