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علوم الدار

سلطان بن أحمد يشيد بحصول جامعة الشارقة على المركز الأول في الدولة

سلطان بن أحمد يشيد بحصول جامعة الشارقة على المركز الأول في الدولة
16 يوليو 2024 01:21

الشارقة (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن الجامعة غدت ضمن الأفضل بين الجامعات العالمية، وفقاً لعدد من التصنيفات العالمية، آخرها تصنيف U.S.News العالمي، الذي احتلت فيه جامعة الشارقة المركز الأول على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وحلت في المركز الرابع على مستوى الجامعات في دول الوطن العربي.
وأشار سموه إلى أن جامعة الشارقة جاءت في المركز الـ 55 بين الجامعات في قارة آسيا، بينما حلت في المركز الـ 261 عالمياً في القائمة التي ضمت 2250 جامعة ومعهداً على مستوى العالم، مشيداً سموه بجهود العاملين في الجامعة من مجلس أمناء وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة، الذين ساهموا بشكل فعال في تحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي يحسب لإمارة الشارقة. وأشاد سموه بالقفزة الكبيرة التي شهدتها جامعة الشارقة في مجال الاقتباسات التي يستقيها العلماء والباحثون من المحتوى العلمي الخاص بالجامعة، حيث جاءت الجامعة في فئة 1% وحققت المرتبة الـ 38، وتعد من أكثر الجامعات اقتباساً في العالم.

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
جامعة الشارقة
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