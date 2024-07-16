شرطة أبوظبي تشارك في تأمين مهرجان ليوا للرطب

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تأمين الدورة الـ 20 من مهرجان ليوا السنوي للرطب بمدينة ليوا بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي والذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث خلال الفترة من 15 إلى 28 يوليو 2024.ويعد أحد أهم الفعاليات التراثية والمعالم السياحية في أبوظبي.



وأكد العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، بقطاع الأمن الجنائي أهمية التعاون والشراكة مع هيئة أبوظبي للتراث في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي بوصفها عاصمةً حاضنة للمهرجانات التراثية والبرامج الثقافية التي تؤدّي دوراً كبيراً في استدامة التراث ونقله من جيلٍ إلى جيل، وإيصاله إلى مختلف دول العالم، وإسهام هذه الفعاليات في تنشيط السياحة الداخلية، واستقطاب مزيدٍ من الزوّار محلياً وخارجياً.



ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتطبيق أولوياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع من خلال تواجد جناح لها في المهرجان تشارك فيه مديرية شرطة منطقة الظفرة وعدد من الإدارات الشرطية بهدف تقديم أفضل الخدمات التي تسهم في إسعاد المجتمع.



وأشار إلى أن المديرية تكثف جهودها بالتعاون مع مختلف الإدارات بشرطة ابوظبي لتقديم العديد من الخدمات أبرزها تسهيل إجراءات دخول وخروج الزوار للمهرجان، وتوفير عدد من الدوريات الشرطية لتسهيل انسيابية الحركة المرورية لزيارة موقع المهرجان، وإرشاد الجمهور وتعريفهم بالخدمات الشرطية والأمنية.