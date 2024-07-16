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«تريندز» يفتتح مكتبه في جنوب أفريقيا بحضور ممثلي 11 دولة

«تريندز» يفتتح مكتبه في جنوب أفريقيا بحضور ممثلي 11 دولة
16 يوليو 2024 11:25

افتتح مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أمس الاثنين، مكتبه في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، بحضور عدد من مسؤولي وممثلي المراكز الفكرية والبحثية من 11 دولة في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وذلك في إطار اهتمامه بقضايا القارة الأفريقية، واستكمال مسيرة مكاتب «تريندز» العالمية، لدعم المقر الرئيسي في أبوظبي بالبحوث والدراسات.

وقال الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، في كلمة خلال حفل الافتتاح: «إن جولة «تريندز» البحثية المهمة في دولة جنوب أفريقيا، بشراكة إعلامية مع مركز الاتحاد للأخبار، تأتي ضمن جهود المركز العالمية لتعزيز الحوار والتعاون البحثي البنَّاء، بما يحقق الأهداف المشتركة التي يعمل من أجلها كمركز فكر».

وأضاف: «إن مكتب كيب تاون يشكّل بوابة لـ «تريندز» إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الزاخرة بالفرص والإمكانيات الكبيرة»، مشيراً إلى أن المكتب يعدّ الأول لـ «تريندز»  يتم تدشينه على أرض الواقع خارج الإمارات.

بدوره، قال الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار: «إن افتتاح مكتب «تريندز» يشكل خطوةً مهمة نحو تعزيز الوجود البحثي العربي في القارة الأفريقية، وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف المؤسسات البحثية في المنطقة».

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وشدد الكعبي على التزام مركز الاتحاد للأخبار بدعم مركز «تريندز» في مسيرته المهنية، وتعزيز التعاون معه إعلامياً كشريك استراتيجي للإسهام في نشر المعرفة وتعزيز التفاهم بين الشعوب.

من جانبهما، أوضح كل من الباحث عوض البريكي، رئيس قطاع «تريندز» غلوبال، ونائبته الباحثة سمية الحضرمي، أن مكتب جنوب أفريقيا يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها، تعزيز التعاون العلمي مع الباحثين والخبراء المختصين بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ودراسة وتحليل الفرص والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية، بهدف فتح آفاقٍ جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي.

وبينت سمية الحضرمي، أن «تريندز» سيبدأ، اليوم الثلاثاء، العمل بمكتبه في مدينة كيب تاون، بتنظيم المائدة المستديرة الأولى بعنوان: «تعزيز إمكانات مراكز الفكر: أفكار جديدة واستراتيجيات مبتكرة للمشاركة المؤثرة»، ضمن سلسلة موائد «تريندز» العالمية، بمشاركة ممثلي مراكز فكرية وبحثية من 11 دولة شرق أوسطية وأفريقية.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي بنجامين جورج دايفس، مدير مكتب «تريندز كيب تاون»: «إنّ المكتب يشكل جزءاً من استراتيجية «تريندز» لتأكيد حضوره في أفريقيا»، مشيراً إلى أن المكتب سيعمل على سد فجوات المعلومات والمعرفة بين جنوب أفريقيا ودول المنطقة، والاستفادة من قدرات «تريندز» في مجال عقد المؤتمرات والندوات، ودعم نطاق القدرات البحثية في الدراسات الاقتصادية والسياسية.

المصدر: وام
تريندز
مركز الاتحاد للأخبار
الإمارات
أفريقيا
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