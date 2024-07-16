برجيل القابضة تفتتح عيادتها في مطار زايد الدولي

افتتحت برجيل القابضة عيادتها في مطار زايد الدولي، بهدف تعزيز وتسهيل خدمات الرعاية الصحية لموظفي المطار والمسافرين، لتقديم الرعاية المهنية والوقائية والفحوصات الصحية مع أجهزة لأداء خدمات تخطيط القلب والحقن والاستشارات النسائية، فيما تم تجهيز العيادة لمعالجة الحالات الطارئة.



افتتح العيادة إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، بحضور جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، وسفير أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات في برجيل القابضة.



وقالت إيلينا سورليني: «تظل صحة ورفاهية موظفينا ومسافرينا على رأس أولوياتنا، نحن فخورون بالشراكة مع برجيل القابضة لافتتاح هذه العيادة المتطورة، ما يضمن حصول الجميع على الرعاية الطبية المتخصصة متى احتاجوا إليها، مع تعزيز خدماتنا والتزامنا ببيئة آمنة للجميع في مطار زايد الدولي».



وقال جون سونيل: «هدفنا هو تقديم خدمات طبية رفيعة المستوى للجميع في المطار، ما يضمن حصول المسافرين والموظفين على رعاية صحية عالية الجودة، كلما احتاجوا إليها». وأضاف: «من خلال خدمة المسافرين من جميع أنحاء العالم، فإننا نسلط الضوء على خيارات العلاج ذات المستوى العالمي، التي تقدمها دولة الإمارات، ودعم أهداف السياحة العلاجية في أبوظبي».



بالإضافة إلى الخدمات الطبية العامة، تقدم العيادة خدمات التطعيم، ما يساعد المسافرين وموظفي المطار على البقاء محميين ضد الأمراض المختلفة، وتضمن عيادة برجيل في المطار أيضاً حصول الضيوف على الرعاية الصحية بشكل فوري دون الحاجة إلى مغادرة المطار، ما يزيد من السلامة ويقلل من اضطرابات السفر المحتملة لأولئك الذين يبحثون عن العلاج. وستعمل العيادة أيضاً على خدمة المسافرين عبر المطار، ما يضمن تلبية احتياجاتهم من الرعاية الصحية أثناء سفرهم.