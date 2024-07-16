كلية ليوا : منح دراسية 100 في المئة للطلبة المواطنين لدراسة العلوم الصحية

أعلنت كلية ليوا بفرعيها في أبوظبي والعين عن منح دراسية بنسبة 100 في المائة للإلتحاق بها في تخصصي تحاليل المختبرات الطبية والتصوير التشخيصي الطبي وذلك بالتعاون مع برنامج "نافس" للعام الأكاديمي 2024/2025 وتشمل المنحة كامل الرسوم الدراسية بالإضافة إلى مكافأة شهرية مقدمة من نافس للطلبة المسجلين.



كما أعلنت الكلية عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي 2024/2025 بفرعيها في أبوظبي والعين في برامج وتخصصات العلوم الطبية والصحية وعددها 8 برامج، منها 6 في البكالوريوس وبرنامجين في الدبلوم لتأهيل الطلبة للعمل في القطاع الصحي، بالإضافة إلى جاهزية 12 مختبراً تعليمياً وتطبيقياً وبحثياً.



وأكد البروفيسور مكسيم مِرعب عميد كلية العلوم الطبية والصحية في كلية ليوا على جاهزية كلية العلوم الطبية والصحية للعام الأكاديمي الجديد حيث أنجزت الكلية تطويراً شاملاً للخطط والبرامج الأكاديمية المطروحة بما يهيئ للطلبة بيئة تعلم محفزة على التفوق والتميز واتقان المهارات العلمية والتطبيقية ذات العلاقة بتخصص كل منهم.



وأشار البرفيسور مكسيم إلى أهمية رسالة ودور كلية العلوم الطبية والصحية في رفد القطاع الصحي بالدولة بكوادر متخصصة ومؤهلة وفقاً لأفضل الممارسات العلمية والتطبيقية، بما يعزز من نمو وتطور هذا القطاع الذي يأتي في صدارة أولويات أجندة القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2071.



وأوضح أن الكلية تقدم منظومة متكاملة من برامج البكالوريوس والدبلوم المعتمدة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم وتشمل هذه البرامج:

بكالوريوس الإدارة الصحية: يزود هذا البرنامج الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لإدارة مرافق ومنظمات الرعاية الصحية بكفاءة. سيكون الخريجون على استعداد لتولي أدوار قيادية في إدارة الرعاية الصحية والمساهمة في تحسين تقديم الرعاية الصحية.

بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية في إدارة المعلومات الصحية: في العصر الرقمي، تعد إدارة المعلومات الصحية أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على سجلات المرضى وضمان أمن البيانات. يقوم هذا البرنامج بإعداد الطلاب لإدارة بيانات الرعاية الصحية بشكل فعال، مما يجعلهم لا غنى عنصر أساسي ومؤثر في صناعة الرعاية الصحية.

بكالوريوس علوم المختبرات الطبية: يوفر هذا البرنامج للطلاب الفرصة ليصبحوا متخصصين ماهرين في المختبرات قادرين على إجراء الاختبارات التشخيصية الهامة والمساهمة في رعاية المرضى من خلال تقديم نتائج مختبرية دقيقة.

كما يشمل بكالوريوس التصوير التشخيصي الطبي تشغيل معدات التصوير المتقدمة والمساعدة في تشخيص الحالات الطبية من خلال تقنيات مثل التصوير الشعاعي والموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي.

بكالوريوس الرعاية التنفسية: سيتم تدريب خريجي هذا البرنامج على تشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي، مما يجعلهم مقدمي رعاية صحية أساسيين، خاصة في أوقات الأزمات الصحية التنفسية.

بكالوريوس الرعاية الطبية الطارئة: يقوم هذا البرنامج بإعداد الطلاب ليصبحوا مسعفين وفنيين طبيين للطوارئ ويقدمون الرعاية الحرجة قبل المستشفى والخدمات الطبية الطارئة.

كما تطرح الكلية برنامجين في الدبلوم وهما دبلوم الإدارة الصحية ودبلوم تحاليل المختبرات الطبية بالإضافة إلى 12 مختبراً طبياً تم تزويدها بأجهزة علمية تطبيقية حديثة ومتطورة.



وأكد البروفيسور مكسيم على أن المختبرات الطبية للرعاية التنفسية والطوارئ مزودة بأجهزة رعاية حرجة عالية الدقة ونماذج للصدمات لمحاكاة سيناريوهات الحالات الواقعية، إلى جانب نماذج لمجرى الهواء للحالات المتقدمة والصعبة، ونماذج للتعامل مع الحالات ما قبل المستشفى، ودعم الحياة الأساسي، وخدمة دعم الحياة المتقدمة. وبصرف النظر عن ذلك، تحتوي المختبرات، على سبيل المثال لا الحصر، على جميع أنواع معدات دعم الحياة بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي الغازية وغير الغازية، وأجهزة التشخيص وأجهزة قياس النوم، وأنواع مختلفة من معدات التخليص والنقل.



وأوضح البروفيسور مكسيم أن مختبرات العلوم الطبية المخبرية في كلية ليوا مصنفة ضمن مختبرات الكيمياء السريرية والعامة، وعلم الأحياء الدقيقة، وأمراض الدم، وعلم الأنسجة مع التخصصات الفرعية المدمجة. وتعد مختبرات التصوير التشخيصي الطبي من المجالات الأساسية الأخرى لكلية العلوم الطبية والصحية، حيث تحتوي على أحدث وحدات التحكم في التصوير الشعاعي التشخيصي ومختبرات الفيزياء لتلبية أفضل التعلم المعملي للطلاب.



تم إنشاء هذه المعامل باستخدام أجهزة عرض وشاشات، حيث تتم المناقشات التفاعلية القائمة على الحالات، وتشمل المختبرات أيضاً على غرف الفحص السريري.