شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر

دعت شرطة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة.

وطلبت منهم، في منشور على حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

بدوره، أفاد المركز الوطني للأرصاد بسقوط أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة العين.

وكتب المركز، على منصة "إكس"، "أمطار خفيفة إلى متوسطة على بدع بنت سعود/المسعودي/النباغ/ (العين)".

وأضاف، في منشور آخر، "أمطار متوسطة على النايفة (العين)" و"أمطار خفيفة على شمال الفوعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة على الهيلي/الريف (العين)".