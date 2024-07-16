الثلاثاء 16 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر

شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر
16 يوليو 2024 17:36

دعت شرطة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة.
وطلبت منهم، في منشور على حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".
بدوره، أفاد المركز الوطني للأرصاد بسقوط أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة العين.
وكتب المركز، على منصة "إكس"، "أمطار خفيفة إلى متوسطة على بدع بنت سعود/المسعودي/النباغ/ (العين)".
وأضاف، في منشور آخر، "أمطار متوسطة على النايفة (العين)" و"أمطار خفيفة على شمال الفوعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة على الهيلي/الريف (العين)".

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تنفذ ورشة "أسرتي أكبر ثروتي"
شرطة أبوظبي تشارك في تأمين مهرجان ليوا للرطب
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
أمطار
السائقين
آخر الأخبار
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اقتصاد
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اليوم 11:04
رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل غابريال أتال يغادر قصر الإليزيه
الأخبار العالمية
ماكرون يقبل استقالة الحكومة الفرنسية
اليوم 20:57
«الإمارات للدراجات» يواصل «الصدارة المزدوجة» في «طواف فرنسا»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يواصل «الصدارة المزدوجة» في «طواف فرنسا»
اليوم 20:46
ترامب ونائبه فانس في اليوم الثاني من مؤتمر الحزب الجمهوري
الأخبار العالمية
استقبال كبير لترامب في اليوم الثاني من مؤتمر الحزب الجمهوري
اليوم 20:45
«قضاة الملاعب» ينهون الفحوص الطبية
الرياضة
«قضاة الملاعب» ينهون الفحوص الطبية
اليوم 20:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©