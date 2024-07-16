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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس أمناء «نور دبي»

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس أمناء «نور دبي»
16 يوليو 2024 18:19

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (45) لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء «نور دبي» برئاسة مدير عام هيئة الصحة بدبي.
 ووفقاً للمرسوم، سيضم مجلس أمناء المؤسسة: ناصر خليفة عبدالله البدور، نائباً للرئيس، والأعضاء: عبيد مهيّر بن سرور، ود. مها تيسير بركات، ود. منال محمد عمران تريم، وأحمد يوسف حبيب حسن اليوسف، وشريف محمد نبيل بشارة.
ويُلغى المرسوم رقم (17) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس أمناء «نور دبي»، ويُعمل بالمرسوم رقم (45) لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
يُذكر أن «نور دبي»، المنضوية تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، كانت قد بدأت نشاطها في العام 2008 كمبادرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمساهمة الإيجابية في مجال مكافحة العمى والإعاقة البصرية على مستوى العالم، ومن ثم تحوّلت، بتوجيهات سموّه في عام 2010، إلى مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تسعى للقضاء على مسببات الإعاقة البصرية عالمياً.

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المصدر: وام
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إعادة تشكيل
مجلس أمناء
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