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رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. الرئيس الإندونيسي يصل إلى الإمارات في زيارة دولة

رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. الرئيس الإندونيسي يصل إلى الإمارات في زيارة دولة
16 يوليو 2024 19:02

وصل فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة إلى دولة الإمارات، اليوم، في "زيارة دولة" تستغرق يومين. 

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في مقدمة مستقبلي فخامته والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي. 

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كما كان في الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الإندونيسي وعبدالله الظاهري سفير الدولة لدى إندونيسيا. 

رافق الطائرة، التي تقل فخامة الرئيس الإندونيسي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات، عدد من الطائرات العسكرية الإماراتية تحية لضيف البلاد حيث استأذن قائد السرب فخامته بمرافقته إلى مطار الرئاسة مرحباً به في بلده الثاني دولة الإمارات.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
زيارة دولة
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