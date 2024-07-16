الثلاثاء 16 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
16 يوليو 2024 19:18

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً.
وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً، وستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:23 والثاني عند الساعة 21:32، والجزر الأول عند الساعة 13:48 والثاني عند الساعة 05:37.
أما في بحر عمان، فيكون الموج خفيفا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:37 والمد الثاني عند الساعة 17:08، والجزر الأول عند الساعة 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 00:57.

أخبار ذات صلة
ارتفاع درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار غدا
توقعات بتشكل سحب ركامية غدا
المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اقتصاد
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اليوم 11:04
رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل غابريال أتال يغادر قصر الإليزيه
الأخبار العالمية
ماكرون يقبل استقالة الحكومة الفرنسية
اليوم 20:57
«الإمارات للدراجات» يواصل «الصدارة المزدوجة» في «طواف فرنسا»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يواصل «الصدارة المزدوجة» في «طواف فرنسا»
اليوم 20:46
ترامب ونائبه فانس في اليوم الثاني من مؤتمر الحزب الجمهوري
الأخبار العالمية
استقبال كبير لترامب في اليوم الثاني من مؤتمر الحزب الجمهوري
اليوم 20:45
«قضاة الملاعب» ينهون الفحوص الطبية
الرياضة
«قضاة الملاعب» ينهون الفحوص الطبية
اليوم 20:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©