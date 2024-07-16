الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً، وستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:23 والثاني عند الساعة 21:32، والجزر الأول عند الساعة 13:48 والثاني عند الساعة 05:37.

أما في بحر عمان، فيكون الموج خفيفا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:37 والمد الثاني عند الساعة 17:08، والجزر الأول عند الساعة 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 00:57.