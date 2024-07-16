الأربعاء 17 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة

رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة
16 يوليو 2024 21:18

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم في قصر البحر في أبوظبي، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء، التحية مع ضيوف المجلس والأحاديث الأخوية الودية.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. الرئيس الإندونيسي يصل إلى الإمارات في زيارة دولة
تمكين الشباب

وبحثا عدداً من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن ومواصلة العمل على تعزيز رؤية الدولة الطموحة تجاه التنمية والازدهار، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات تقدمها وعزها ورخاءها.

حضر مجلس قصر البحر كل من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والضيوف.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
حاكم رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
استقبال
آخر الأخبار
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اقتصاد
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اليوم 11:04
شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر
اليوم 17:36
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا خلال توقيع الاتفاقيتين
الأخبار العالمية
أوكرانيا وتشيكيا توقّعان اتفاقيتين عسكريتين
17 يوليو 2024
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في سلطنة عمان الشقيقة
17 يوليو 2024
رشاد محمد العليمي
الأخبار العالمية
«القيادة الرئاسي» اليمني يشدد على أهمية وفاء المانحين لخطة الاستجابة الإنسانية
17 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©