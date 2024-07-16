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علوم الدار

«تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يرحب بتولي إليسا دي أندا رئاسة الـ«فاتف»

«تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يرحب بتولي إليسا دي أندا رئاسة الـ«فاتف»
17 يوليو 2024 01:00

أبوظبي (وام)

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رحب حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتولي إليسا دي أندا رئاسة مجموعة العمل المالي «فاتف» للفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026.
وبدأت إليسا دي أندا، مهامها رئيسة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ضمن ولايتها الرئاسية التي تمتد حتى يونيو من عام 2026، وذلك بعد انتخابها من قبل الهيئة العامة للمجموعة في فبراير الماضي.
وتمتلك إليسا خبرة تمتد لعقد في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وشغلت منصب نائب رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف» لمدة ثلاث سنوات حتى العام الماضي، حيث قادت مبادرات هامة، ومثلت المنظمة على الصعيد العالمي، متعاونة مع الهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية..
وقال حامد الزعابي: «نهنئ إليسا دي أندا على مباشرة مهامها رئيسة لمجموعة العمل المالي، ونحن واثقون بأن خبرتها الواسعة وتفانيها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المجموعة».
وأكد أن دولة الإمارات ملتزمة بالتعاون مع السيدة دي أندا والفريق التابع لها لتعزيز الجهود الدولية في مواجهة هذه الجرائم، مع الدعم الكامل للمبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز النظام المالي العالمي، وضمان نزاهته وأمنه، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستظل شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي، من خلال تعزيز السياسات والإجراءات الوطنية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

الإمارات
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