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علوم الدار

عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد القاسمي يعزيان في وفاة محمد جمعة المطوع

عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد القاسمي يعزيان في وفاة محمد جمعة المطوع
17 يوليو 2024 01:00

الشارقة (وام)

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قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة محمد جمعة محمد المطوع.
وأعرب سموهما خلال زيارتهما مجلس العزاء في مجلس ضاحية واسط بالشارقة، عن صادق مواساتهما لذوي الفقيد، سائلين العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته الكريمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
حضر المجلس، إلى جانب سموهما، الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي بالشارقة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين وكبار الشخصيات وأعيان البلاد والوجهاء وأعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة.

سلطان بن أحمد القاسمي
الإمارات
عبدالله بن سالم القاسمي
محمد المطوع
نائب حاكم الشارقة
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