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علوم الدار

عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

عبدالله بن سالم القاسمي مترئساً الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد القاسمي (وام)
17 يوليو 2024 01:00

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حول شؤون العمل الحكومي وتطويره وتحديث الإجراءات لتتناسب مع تطلعات المجتمع بما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.
واطلع المجلس على تقرير نتائج أعمال الخطة الاستراتيجية الثانية لعام 2021 - 2023، الذي تناول جهود إمارة الشارقة للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن والخريطة الاستراتيجية والمهام المنجزة والجهات المنفذة للأنشطة الاستراتيجية، إضافة إلى تطور استيفاء معايير المدن المراعية للسن من حيث المحاور والمعايير.
واستعرض التقرير نسبة إنجاز الخطة الاستراتيجية الثانية لعام 2021 - 2023 والتي بلغت 99 في المائة.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مشروع قانون بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع المشروع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وذلك لاستكمال دورته التشريعية.

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