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علوم الدار

الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في سلطنة عمان الشقيقة

شعار وزارة الخارجية
17 يوليو 2024 00:06

دانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير في سلطنة عمان الشقيقة وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء، معربة عن تضامنها مع كافة الإجراءات التي تتخذها السلطنة لحماية أمنها واستقرارها.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتعرض حياة السكان للخطر وتتنافى مع القانون الدولي.
كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى سلطنة عمان وشعبها الشقيق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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المصدر: وام
الإمارات
سلطنة عمان
إطلاق نار
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