"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.





وأوضح الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 26.8 درجة مئوية في الفرفار (الفجيرة) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.