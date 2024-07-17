"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأوضح الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 26.8 درجة مئوية في الفرفار (الفجيرة) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 26.8 درجة مئوية في الفرفار (الفجيرة) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 26.8 °C in Al Farfar (Fujairah) at 04:30 UAE Local time. pic.twitter.com/Wk8KL55Ut5— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) July 17, 2024