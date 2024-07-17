شرطة أبوظبي تدشن روبوتاً ذكياً لتعزيز التوعية المرورية وإسعاد المتعاملين

دشنت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، روبوتاً ذكياً، ضمن مواكبتها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، لاستخدامه بمجالات التوعية المرورية، وإسعاد المتعاملين بالرد على استفساراتهم، وتوضيح طبيعة الخدمات.

والروبوت ذو بنية تشبه جسم الإنسان ومصمم للتوعية والتفاعل مع الجمهور.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يتواكب مع توجهات القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل برؤى حكيمة، تخطط للاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل مستدام.

وأشار إلى أن هذه التقنية المتطورة، عززت الجهود، واختصرت الوقت وقدمت نتائج مثمرة في العمل الشرطي والأمني وانعكست على رفاه وسعادة المجتمع، من خلال الاستباق في تقديم خدمات تواكب أحدث التطورات العالمية، وتسريع تبني هذه التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في التوعية والتثقيف المروري الرقمي، من خلال عرض الفيديوهات المرورية الرقمية.

وقال الرائد أحمد عبد الله المهيري مدير مشروع الروبوتات المرورية الذكية في مديرية المرور والدوريات الأمنية، إن الروبوت الجديد تم برمجته بإشراف كوادر وطنية من المديرية، وتصميمه للتوعية والتفاعل مع الجمهور في مختلف المناسبات والمعارض، وتثقيف السائقين ومستخدمي الطريق والمشاة بإرشادات السلامة المرورية.

ويتميز الروبوت الذكي بتجهيزاته المتطورة التي تمكنه من عرض الفيديوهات المرورية التوعوية الرقمية والرد على استفسارات الجمهور واستفسارات المتعاملين في مركز خدمة وإسعاد المتعاملين، ويقدم النصائح المرورية.

ويمكن استخدام الروبوت في إلقاء محاضرات تثقيفية، إلى جانب تقديم إرشادات السلامة للمشاة وطلبة وطالبات المدارس، وإرشادات الحافلات المدرسية، والالتزام بوقوف المركبات عند فتح ذراع قف بالحافلات المدرسية، وتقديم المسابقات المرورية في المناسبات والفعاليات، التي تقام بالمراكز التجارية.