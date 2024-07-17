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علوم الدار

«ليوا للرطب».. تتويج الفائزين في مزاينة «الدباس»

«ليوا للرطب».. تتويج الفائزين في مزاينة «الدباس»
17 يوليو 2024 14:20

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب الفائزين في مزاينة رطب «الدباس»، وذلك في ثالث أيام الدورة الـ 20 للمهرجان التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وشراكة استراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وتختتم الدورة في 28 يوليو الجاري.

وتوج عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، وسعادة مبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب والفواكه في المهرجان، الفائزين بالمزاينة، وجاء في المركز الأول «خليفة سهيل علي ربيع المزروعي»، وفي المركز الثاني «معلا علي مرشد خميس المرر»، وحلت في المركز الثالث «بخيتة أحمد حمد دمينة المنصوري»، وفي المركز الرابع «سريعة عامر جديد المنصوري»، فيما جاءت في المركز الخامس «سلامة سالم درويش المزروعي»، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 25 جائزة للفائزين بمزاينة الدباس بقيمة إجمالية 446 ألف درهم.

وتسلم المهرجان، صباح اليوم الأربعاء، مشاركات مزاينة رطب «الخنيزي» التي خصصت لها اللجنة المنظمة 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، حيث يحصل الفائز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألفاً، والثالث 40 ألفاً.

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وكان المهرجان قد استلم، أمس، مشاركات مسابقة المانجو لفئتي «المحلي والمنوع»، ضمن مسابقات الفاكهة التي خصصت لها عشر جوائز لكل فئة بقيمة إجمالية 234 ألف درهم، وستعلن نتائجها مساء اليوم «الأربعاء».

وتشهد فعاليات مهرجان ليوا للرطب حضوراً جماهيرياً كبيراً يتابع يومياً الفعاليات والمسابقات التي خصصت للزوار بمختلف اهتماماتهم على المسرح الرئيس والسوق الشعبي وأجنحة الجهات الوطنية الداعمة والمشاركة، كما يشهد المهرجان إقبالاً واسعاً من المزارعين على منافساته التي تشمل 23 مسابقة في مزاينات الرطب، ومسابقات الفواكه، والمزرعة النموذجية، ومسابقة أجمل مخرافة، ومسابقة أجمل مجسم تراثي، ويبلغ مجموع جوائز المهرجان نحو 8 ملايين و300 ألف درهم.

المصدر: وام
ليوا للرطب
مهرجان ليوا للرطب
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