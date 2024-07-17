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علوم الدار

"طرق دبي" تطرح 350 رقماً مميّزاً للمركبات الخصوصية 29 يوليو

"طرق دبي" تطرح 350 رقماً مميّزاً للمركبات الخصوصية 29 يوليو
17 يوليو 2024 15:48

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات بدبي طرح 350 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات المركبات الخصوصية من الفئات: A-B-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Z، بحسب ما أعلنته الهيئة اليوم في بيان صحفي.

ويحمل هذا المزاد الإلكتروني الرقم الـ 76 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات الخصوصية، ويبدأ التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني الإثنين 22 يوليو الجاري، فيما سينطلق المزاد يوم 29 يوليو الجاري في الساعة الثامنة صباحاً ويستمر لمدة 5 أيام.

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وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae.

المصدر: وام
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