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رئيس الدولة يمنح الرئيس الإندونيسي «وسام زايد» والوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار «وسام الاتحاد»

رئيس الدولة يمنح الرئيس الإندونيسي «وسام زايد» والوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار «وسام الاتحاد»
17 يوليو 2024 15:53

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة «وسام زايد»، تقديراً لجهود فخامته في ترسيخ العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين وازدهار تعاونهما المشترك على مختلف المستويات خلال الفترة الماضية. وجرت مراسم تقليد الوسام الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لرؤساء الدول وملوكها وقادتها في قصر الوطن في أبوظبي، في إطار زيارة دولة يقوم بها فخامة الرئيس الإندونيسي إلى دولة الإمارات.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة: إن منح الصديق فخامة جوكو ويدودو «وسام زايد» يأتي تعبيراً عما نكنّه لفخامته من تقدير شخصي وللجهود المقدرة التي بذلها فخامته للدفع بالعلاقات الإماراتية الإندونيسية إلى الأمام على مختلف الأصعدة. وأعرب سموه عن تمنياته للرئيس الإندونيسي وشعبه دوام التقدم والازدهار.
من جانبه، أعرب فخامة الرئيس جوكو ويدودو عن تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واعتزازه بالوسام، بما يحمله من دلالات على تميز العلاقات التي تجمع البلدين، بجانب كونه يحمل اسم المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الشخصية العالمية الملهمة بإرثه من القيم الإنسانية الخالدة. كما منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معالي لوهوت بنسار باندجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا «وسام الاتحاد»، تقديراً للجهود المخلصة التي بذلها في تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وإندونيسيا.

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وأعرب معالي لوهوت بنسار باندجيتان عن شكره لسموه على هذه المبادرة الطيبة والتقدير الذي حظي به، متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
إندونيسيا
الإمارات
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