"أبوظبي للإسكان" تطلق خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين

أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، تلبيةً لرغباتهم في تحقيق التقارب الأُسري والترابط الاجتماعي، ما يتيح لهم استبدال أراضيهم السكنية الممنوحة لهم سابقاً بأراضٍ لمواطنين آخرين، أو بأراضٍ من الأراضي السكنية المتاحة لدى الهيئة.

يمكن للمواطنين المؤهَّلين الانتفاع من هذه الخدمة وفق ضوابط وشروط محدَّدة، منها أن تكون الأرض المراد استبدالها سكنية، وغير مقسَّمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور إن وجد، وألا يكون فيها أيُّ معوّقات للبناء باستثناء عدم توافر خدمات البنية التحتية، إلى جانب عدم وجود أيِّ موانع قانونية وتنظيمية أو حقوق للغير فيها.

وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «يأتي إطلاق خدمة استبدال الأراضي السكنية في إطار مساعي الهيئة المستمرة لتطوير محفظة خدماتها وبرامجها السكنية، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تلبية احتياجات المواطنين السكنية، ما يُسهم في تحقيق التقارب الأسري ويعزِّز أواصر الترابط الاجتماعي لدى الأسرة الإماراتية، وينسجم مع مساعي هيئة أبوظبي للإسكان الرامية إلى توفير خيارات إسكانية متعددة ضمن مجتمعات متكاملة تدعم الرفاه الاجتماعي للمواطنين».

ويمكن للمواطنين المؤهَّلين للحصول على هذه الخدمة أن يقدِّموا طلب استبدال أرضٍ سكنية عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، ثمَّ يزور الطرفان الراغبان بالاستبدال مركز إسكان أبوظبي معاً، لاستكمال الطلب. وتُستكمَل الإجراءات ودفع الرسوم المقرَّرة إن وجدت بعد الموافقة على الاستبدال، وفقاً للتشريعات السارية في مركز أبوظبي العقاري، إذ تطبق الرسوم المقررة من دائرة البلديات والنقل – أبوظبي على خدمة استبدال الأراضي بين المواطنين.

وفي حال ثبوت حصول أحد طرفي الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية، أو أي شكل من أشكال العوض، تُلغى موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.

ويشار إلى أن يجب استخدام منحة الأرض السكنية المستبدلة من المالك وأسرته فقط لغرض السكن، ويحظر على صاحب المنحة تأجيرها للغير أو استثمارها أو التصرف فيها عن طريق نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني عليها أو رهنها إلا لغرض قروض البناء. وتبقى صفة الأرض المستبدلة على حالها، ولا يمكن تحويلها من أرض منحة إلى متداولة.

ويمكن الاطّلاع على المعايير والشروط المتعلقة بخدمة استبدال الأراضي السكنية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو تطبيق «إسكان أبوظبي».

وتعمل الهيئة على تطوير خدمة استبدال الأراضي، لتصبح إحدى الخدمات الرقمية التي تمكِّن المواطنين من تنفيذ عملية الاستبدال بطريقة رقمية كاملة، مع توفير إمكانية تصفُّح الأراضي المعروضة للاستبدال بطريقة سهلة.