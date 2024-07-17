الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وأوضح المركز في نشرته الصادرة اليوم، أن الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:58، والمد الثاني عند الساعة 22:19، والجزر الأول عند الساعة 14:50، والجزر الثاني عند الساعة 06:22.

أما في بحر عمان فيكون الموج خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة08:21، والمد الثاني عند الساعة 18:28، و الجزر الأول عند الساعة 13:35، والجزر الثاني عند الساعة 01:43.