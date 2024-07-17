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حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم الحيوانات السائبة في الإمارة

حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم الحيوانات السائبة في الإمارة
17 يوليو 2024 21:25

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2024 بشأن تنظيم الحيوانات السائبة في إمارة أم القيوين.
ونص المرسوم على أن تضبط الحيوانات السائبة وتحجز في حظائر يتم تخصيصها لهذا الغرض من قبل دائرة بلدية أم القيوين، ويعتبر الحيوان المضبوط حيواناً سائباً لا مالك له ويحق لدائرة البلدية مصادرته لحسابها إذا لم يتقدم حارس الحيوان أو المالك بطلب استرداده خلال سبعة أيام، ولدائرة البلدية التصرف بالحيوانات السائبة حسب ما تراه مناسباً.
ويتعين على دائرة بلدية أم القيوين اتباع الإجراءات المقررة لإصدار الموافقات اللازمة لمنح الموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات المخالفات المقررة حسب التشريعات السارية في الإمارة والدولة.
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والذي يصدر في أي تشريع آخر في الإمارة، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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