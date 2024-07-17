«الصحة» تستمع لأصحاب الهمم لتطوير الخدمات وتحديث الإجراءات

سامي عبد الرؤوف (دبي)

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جلسة حوارية مع عدد من أصحاب الهمم بهدف الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم باعتبارهم إحدى فئات متعاملي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومن ثم تصميم خدمات أسرع وأبسط في إطار قياس نبض المتعاملين وإتاحة المجال لتقديم ملاحظاتهم عن تجربتهم أثناء إجراء معاملاتهم.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن تسريع الإجراءات وتبسيط المعاملات يعد أولوية قصوى في الوزارة، حيث يتم العمل باستمرار على إعادة هندسة الخدمات وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتحليل احتياجات المتعاملين وتقديم حلول استباقية تلبي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم. وقال محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يؤدي دوراً محورياً في دعم جهود تعزيز ثقة المتعاملين في الخدمات الحكومية، والحصول على الخدمات بسهولة ويسر وسرعة، مشدداً على أهمية دور جميع فئات المجتمع في تحديد أولويات التحسين، والتغييرات في الإجراءات، من خلال ورش التصميم التشاركي والجلسات الحوارية، والاستفادة من قنوات التغذية الراجعة.

من جانبه، أوضح عبدالله أهلي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة أن هذه الجلسة الحوارية تأتي ضمن سلسلة مبادرات تنفذه الوزارة لإشراك المتعاملين ومنهم أصحاب الهمم لتطبيق توجهات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وتستهدف الوزارة من إشراك فئة أصحاب الهمم، تصميم خدمات أسرع وأبسط في إطار قياس نبض المتعاملين وإتاحة المجال لتقديم ملاحظاتهم عن تجربتهم أثناء إجراء معاملاتهم، بهدف ترسيخ مناخ تشاركي بين الوزارة والمتعاملين وتبادل الأفكار من أجل تحسين وتطوير خدمات الوزارة والارتقاء بمستوى جودتها، من خلال عقد لقاءات مباشرة مع المتعاملين ومنهم أصحاب الهمم، وإجراء الاستبيانات لمعرفة آرائهم وتحسين تجربتهم.

وضمن جهودها لتعزيز تطبيق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل بالتعاون مع فريق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، جرى فيها استعراض أهداف وتوجهات البرنامج، وتوضيح كافة معايير التقييم ونظام عمل البرنامج وخطط العمل.

تقليل الإجراءات

يسعى استبيان المتعاملين، إلى إجراء تقييم شامل لقياس أثر التحسينات في التسهيل على المتعاملين، وتقليل الإجراءات وإلغاء المتطلبات والاشتراطات المكررة والعمل على ترسيخ تجربة مستخدم ريادية. وتنفذ الوزارة إجراءات عملية لتبسيط المعاملات وتسريعها، وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وإعادة هندسة الخدمات الصحية لجعلها أكثر فعالية وكفاءة.