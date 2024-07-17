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علوم الدار

«تريندز» يستعرض دور مراكز الفكر في التفاهم وصنع الأحداث

محش الهاملي ومحمد العلي خلال الحلقة
18 يوليو 2024 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في مقره في كيب تاون بجنوب أفريقيا، حلقة نقاشية جمعت رؤساء وممثلي 11 مركزاً فكرياً رائداً من مختلف أنحاء العالم، بحضور محش سعيد الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى جنوب أفريقيا، ومحمد شيخ إسحاق سفير الصومال لدى جنوب أفريقيا.
جاءت هذه الحلقة النقاشية عقب اختتام فعاليات المائدة المستديرة الأولى التي نظمها «تريندز»، والتي تضمنت زيارة المشاركين للمقر الجديد في كيب تاون.
وعقب ترحيب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» بضيوفه، أكد أن المكتب جاء ليكون بوابة «تريندز» إلى القارة الأفريقية.
وتناولت الحلقة النقاشية التي جمعت إلى جانب الضيوف الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، وعدداً من باحثي ورؤساء قطاعات «تريندز» ونوابهم، مواضيع ذات أهمية استراتيجية إقليمية ودولية، بما في ذلك التطورات الجارية في أفريقيا، والآفاق المستقبلية للعلاقات بين الدول العربية والقارة الأفريقية، ودور مراكز الفكر في تعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف الثقافات.
أكد المشاركون أهمية التعاون بين مراكز الفكر العربية والأفريقية لتبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز البحث العلمي، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة. وأشادوا بدور مركز «تريندز» في تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الثقافات، ومساهماته في إثراء المعرفة والبحث العلمي.
وشدّد الجميع على أهمية دور مراكز الفكر في تعزيز التعاون بين الدول العربية والأفريقية، مؤكدين دور مركز «تريندز» في هذا المجال.
في ختام الحلقة النقاشية، اتفق المشاركون على تعزيز التعاون بين مراكز الفكر العربية والأفريقية، وتبادل الخبرات والأفكار، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز البحث العلمي والحوار والتفاهم بين مختلف الثقافات.

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