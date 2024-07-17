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إطلاق الدورة الثانية من برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي

إطلاق الدورة الثانية من برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي
18 يوليو 2024 01:12

دبي (الاتحاد) 

أعلن برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي، المنصة الأكبر في العالم العربي لتمكين القيادات الحكومية العربية الشابة بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، إطلاق النسخة الثانية من برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي، ويستهدف هذا البرنامج الرائد إعداد 42 من القيادات العربية الحكومية الشابة، مع التركيز على تمكينهم بمهارات المستقبل، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع التحولات المستقبلية، من خلال نهج تعليمي مستقبلي متقدم.
وتشهد النسخة الثانية من البرنامج جلسات قيادية، يقدمها أكثر من 20 من القيادات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وإطلاق مسرعات عربية ومختبرات عملية على مدار 100 يوم، يعمل المنتسبون خلالها على تصميم أفضل الحلول الاستراتيجية لأبرز 5 تحديات مستقبلية تواجه الإدارة الحكومية العربية.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي يجسد الرؤية التنموية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وله أهمية نوعية في إعداد نخبة من القيادات العربية الحكومية الشابة تتمتع بمهارات الجاهزية للمستقبل تمكنها من المساهمة في تصميم نماذج مستدامة وصناعة تحولات استباقية، لرسم ملامح مستقبل التنمية في العالم العربي.
من جانبه، قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية: إن إطلاق النسخة الثانية من برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي يعبر عن حرص المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة دولة الإمارات على مواصلة جهود تطوير وتنمية الكوادر الحكومية العربية الشابة، وتشجيع المواهب الحكومية الشابة على التفوق الإداري، وممارسة دورها القيادي الفاعل في توجيه عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية.

برنامج قيادات حكومات المستقبل
المنظمة العربية للتنمية الإدارية
جامعة الدول العربي
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