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علوم الدار

«محمد بن راشد للفضاء» يستعرض مشروع الإمارات لاستكشاف القمر

مركز محمد بن راشد للفضاء يستعرض مجسم المستكشف راشد (من المصدر)
18 يوليو 2024 01:12

آمنة الكتبي (دبي) 

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استعرض مركز محمد بن راشد للفضاء مجسم المستكشف راشد خلال المؤتمر الـ45 للجنة أبحاث الفضاء COSPAR 2024 في جمهورية كوريا الجنوبية، كما قدم المركز عدداً من الجلسات العلمية، واستعرض مسيرة قطاع الفضاء الإماراتي والإنجازات التي حققتها الدولة في هذا القطاع الحيوي على مدار الأعوام الماضية.
وقالت سارة المعيني، مسؤول أنظمة الاتصال والفريق العلمي، مشروع الإمارات لاستكشاف القمر: «استعرضنا، خلال المؤتمر، أهمية الأهداف العلمية لمشروع المستكشف راشد، بالإضافة إلى توضيح الخطط المستقبلية للمشاريع الفضائية، وأهمية فهم ودراسة علم الصخور وجيولوجيا القمر، والبلازما على سطح القمر، والغبار على سطح القمر، بالإضافة إلى فهم تربة القمر، وبيانات لتطوير تقنيات جديدة، وجمع بيانات متعلقة بأصل النظام الشمسي وكوكب الأرض». وأضافت: قمنا بتوضيح أجهزة المستكشف راشد، والتي تتميز بعدد من المزايا والمواصفات التقنية العالية الجودة والكفاءة، منها كاميرات ثلاثية الأبعاد، ونظام تعليق وأنظمة استشعار واتصال متطورة، إضافة إلى هيكل خارجي وألواح شمسية لتزويده بالطاقة، و4 كاميرات تتحرك عمودياً وأفقياً، شملت كاميرتين أساسيتين، وكاميرا المجهر، وكاميرا التصوير الحراري، إضافة إلى أجهزة استشعار وأنظمة مجهزة لتحليل خصائص التربة والغبار والنشاطات الإشعاعية والكهربائية والصخور على سطح القمر، كما تضمن نظاماً لتعزيز كفاءة التصاق عجلات المستكشف بسطح القمر، وتسهيل عملية تخطي الحواجز الطبيعية، وهيكلاً متيناً لحماية الأجهزة والمحركات من تغير درجات الحرارة.
الفريق
بدأ فريق مهمة الإمارات للاستكشاف القمر العمل على المستكشف راشد 2 الجديد ضمن محاولة جديدة للوصول للقمر، وذلك بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، البدء في المهمة الجديدة، وقد طور المستكشف راشد 1 فريق من المهندسين والخبراء والباحثين الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، وتم التصميم والبناء بجهود وطنية 100 %.

كوريا الجنوبية
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القمر
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