توظيف 425 مواطناً في القطاع الصحي الخاص

دبي (وام)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، توظيف 425 مواطناً ومواطنة في القطاع الصحي الخاص، بعد أن التحقوا ببرنامج «نافس» لـ«تطوير كوادر القطاع الصحي» من خلال «عقد عمل مواطن دارس»، فيما يجري العمل حالياً على توظيف أكثر من 1600 مواطن من الملتحقين في البرنامج.

واستحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع «نافس» «عقد عمل مواطن دارس»، حيث يتم إبرام هذا النوع من العقود بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة، ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من «نافس»، ويحصل بموجبه الطالب على رعاية من الشركة وراتب لا يقل عن 4 آلاف درهم يُسدد عن طريق نظام حماية الأجور، بالإضافة لتسجيله في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، ومكافأة مالية من «نافس».